Нафтогазові доходи російського бюджету за січень–квітень знизилися на 52%.

За даними Мінфіну РФ, за перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року.

Витрати водночас зросли на 26%. Загальний дефіцит бюджету склав 3,42 трильйона рублів, в той час як в річному плані Мінфіну дефіцит бюджету за весь 2023 рік повинен був скласти 2,9 трильйона рублів.

Нафтогазові доходи російського бюджету за січень–квітень знизилися на 52% в порівнянні з тим же періодом минулого року і склали 2,2 трильйона рублів, йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

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Російська Федерація майже повністю відмовилася від валют "недружніх" країн в транскордонних розрахунках, сказав заступник голови Мінфіну Олексій Моїсеєв. За словами заступника міністра, в парі "рубль - євро" транскордонні розрахунки ще "трохи" проводяться. Однак поступово вони теж "сходять нанівець", зазначив він.

ФСБ РФ стривожена недостатньою кількістю іноземної валюти у російських банках. Дефіцит виник на тлі дії західних санкцій, які сильно обмежують у можливостях банківську систему РФ.

Раніше член Ради НБУ Василь Фурман вказав, що в разі, якщо Захід застосує проти Росії "повний блок" санкцій, ситуація стане критичною. Про це також попереджали в МВФ.