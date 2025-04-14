Дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 20% цього року.

Золото піднялося до рекордної позначки. Ринки відреагували на рішення президента США Дональда Трампа.

Видання Bloomberg пише, що в понеділок, 14 квітня, ціна на золото зросла до нового історичного максимуму - 3 245 долара за унцію, побивши попередній рекорд, встановлений 11 квітня.

Минулого тижня метал подорожчав більш ніж на 6%, чому сприяло триваюче зниження курсу долара. Ослаблення американської валюти робить золото дешевшим для іноземних інвесторів, оскільки його ціна визначається у валюті.

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Дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 20% цього року, оскільки інвестори обирають більш безпечні варіанти для інвестицій, а швидко мінлива торговельна політика Трампа призвела до різких коливань американських акцій, облігацій і долара на тлі побоювань світової рецесії. Зокрема, розпродаж державних облігацій США підкреслює зниження привабливості американських активів.

У Сінгапурі спотове золото мало змінилося і коштувало 3 236,27 долара за унцію. При цьому срібло знизилося, а платина і паладій зросли.

Ціни на золото - прогноз експерта

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що до кінця літа 2025 року ціни на золото коливатимуться в межах 2 990 - 3 250 доларів за унцію. При цьому ключовими генераторами зростання цін на метал залишаться центральні банки.

Водночас, як прогнозує аналітик, з часом дорожнеча золота на тлі зниження попиту частково охолодить до нього інтерес і призведе до зниження ціни.

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