Золото залишається привабливим активом-притулком в умовах невизначеності.

Золото сягнуло рекордної позначки в 3000 доларів за унцію (28,35 грама). Спричинила цей зріст агресивна тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка може завдати удару по економічному зростанню. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що спотове золото зросло до 2994 доларів за унцію. При цьому ф'ючерси в Нью-Йорку впевнено перевищили 3000 доларів за унцію.

Дорогоцінний метал продемонстрував хороші результати в цьому кварталі після значного зростання у 2024 році, оскільки агресивна торговельна політика адміністрації США знизила апетит до ризикованих активів, включаючи акції. Зростанню цін на дорогоцінні метали також сприяли покупки з боку центральних банків.

Відео дня

Серед кроків у сфері торгівлі Трамп пригрозив запровадити 200% тариф на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої. Він також заявив, що не скасує мита на сталь і алюміній, які набули чинності цього тижня, і не відмовиться від планів щодо тарифів, які мають почати діяти вже 2 квітня.

"З наближенням другого кварталу, коли взаємні мита можуть спровокувати чергову хвилю ринкової турбулентності, золото залишається привабливим активом-притулком в умовах дефіциту альтернатив", - зазначив Йеп Джун Ронг, ринковий стратег IG Asia Pte.

Банки дедалі більше впевнені в тому, що на ринок чекає подальше зростання, намічаючи цілі, які ще кілька кварталів тому здалися б неймовірними для багатьох інвесторів. Раніше цього тижня Macquarie Group прогнозувала стрибок до 3500 доларів за унцію в другому кварталі, тоді як BNP Paribas SA підвищила свій прогноз до середніх цін, що значно перевищують 3000 доларів.

Ціни на золото - останні новини

20 лютого ціни на золото зросли до історичного максимуму та сягнули позначки вище 2 950 доларів за унцію через побоювання, що погрози Трампа щодо мит призведуть до глобальної торгової війни.

Аналітики повідомляли, що в третьому кварталі вартість золота сягне рекордної позначки в 3500 доларів за унцію. Експерти відмічали, що цього року ціна на золото зросла на 12%. Це було зумовлено невизначеністю щодо геополітики і мит президента США Дональда Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: