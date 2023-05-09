Витрати на фонди оплати праці в міністерствах будуть скорочені від 8% до 23%.

Щоб скоротити дефіцит держбюджету України в 2023 році держава уріже витрати на апарати всіх цивільних відомств. Витрати на фонди оплати праці в міністерствах будуть скорочені від 8% до 23%.

Скорочення витрат передбачається відповідно до закону про держбюджет. Як зазначається в матеріалі ЕП, для скорочення дефіциту держбюджету держслужбовцям приберуть всі надбавки та залишать лише "голі" ставки.

Скорочення витрат становитиме

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Мінекономіки - мінус 8% порівняно з 2022 роком до 431,3 млн грн.

МЗС - мінус 10% до 275,6 млн грн.

МОЗ - мінус 23% до 115,6 млн грн.

Мінцифри - мінус 9% до 173,7 млн грн.

Мінфін - мінус 10% - до 425,47 млн.грн.

Дефіцит держбюджету

Національний банк у квітні покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%, а також очікує, що у 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

Згідно з інфляційним звітом Національного банку, у 2023 році дефіцит державного бюджету збільшиться до понад 26% ВВП без урахування грантів у доходах, попри очікуване повернення довоєнного рівня оподаткування та посилення адміністрування податків.

"Значний дефіцит бюджету, як і у 2022 році, став можливим завдяки безпрецедентній міжнародній фінансовій підтримці. У I кварталі 2023 року отримано майже 11 млрд дол. США. Очікується, що в 2023 році обсяги міжнародного фінансування перевищать 42 млрд дол. США і далі будуть поступово знижуватися, хоча і залишатися значними", - повідомляється в звіті.

"До зменшення ризиків безпеки перевага надаватиметься сектору оборони та безпеки", - зазначили в НБУ.

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