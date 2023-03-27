Станом на 28 лютого 2023 р. державний і гарантований держборг України склав 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд.

За місяць сума держборгу України скоротилася більш ніж на півмільярда доларів.

Як повідомляє Міністерство фінансів, на валютні рахунки України в лютому надійшло $ 2,4 млрд.

З цієї суми $ 2,1 млрд отримано від Світового банку, в тому числі $1,2 млрд - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку); $330 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Станом на 28 лютого 2023 р. державний і гарантований держборг України склав 4 242,16 млрд гривень або $116,01 млрд.

У лютому сума боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень і в доларовому еквіваленті на $0,59 млрд.

Дефіцит держбюджету в основному фінансувався за рахунок грантів так як в лютому Україна не отримувала великих кредитів.

Війна і ситуація з держборгом

Державний борг України протягом 2022 року зріс на 13 млрд доларів – до 111 млрд доларів.

Значна фінансова міжнародна підтримка в обсязі 38,5 млрд доларів протягом 2022 року дозволила незначно збільшувати державний борг.

У 2022 році Україна погасила 448,6 млрд грн державного боргу. Платежі з обслуговування держборгу склали 156,5 млрд грн.

Станом на початок 2023 року держборг становив 111 млрд доларів, він збільшився в порівнянні з позаминулим роком на 13 млрд доларів.

У 2023 році Україна повинна погасити 658,4 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат за держборгом припадає на травень – 102,5 млрд грн. Також великі виплати намічені на Червень – 89,9 млрд грн і листопад – 84 млрд грн.

Відповідно до структури виплат 536 млрд грн буде витрачено на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу, 122,3 млрд грн – державного зовнішнього боргу.

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