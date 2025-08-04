Аналітики побоюються політизації економічних інститутів.

Долар та інші американські активи вразливі через загрозу, що нависла над інститутами США. Ситуація погіршилася через дії президента Дональда Трампа.

Видання Bloomberg писало, що в американського лідера є можливість вибрати заміну губернаторці Федеральної резервної системи Адріані Куглер після її відставки 1 серпня, що може підірвати вплив голови ФРС Джерома Пауелла.

У поєднанні зі звільненням Трампом глави Бюро статистики праці Еріки МакЕнтарфер минулого тижня, існує ризик, що інвестори знизять вартість американських активів через погрози незалежності економічних даних і грошово-кредитної політики. Побоювання вже завдали шкоди долару і призвели до того, що деякі фонди відмовилися від американських облігацій та акцій.

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Побоювання з приводу політизації американських інститутів виникли в момент, коли з'являються ознаки уповільнення економіки. Хоча на початку минулого тижня долар показав ознаки невпевненого відновлення, 1 серпня він різко впав щодо всіх основних валют.

"Довіра до політики США дедалі більше наражається на небезпеку", - сказав Еліас Хаддад, стратег Brown Brothers Harriman у Лондоні, який вважає, що долар вразливий для подальшого падіння.

Спроби Трампа чинити тиск на Пауелла і його колег для зниження відсоткових ставок "підривають незалежність ФРС", а звільнення МакЕнтарфера "може завдати шкоди сприйняттю цілісності економічних даних США", сказав він.

Кандидат Трампа на вакантну посаду губернатора може обійняти посаду голови, коли в травні закінчиться термін повноважень Пауелла. Раннє оголошення нового глави ФРС може створити "тіньового голову" - інвестори прислухатимуться до прогнозів кандидата Трампа, а не до Пауелла.

Голова відділу досліджень глобальних ринків MUFG у Лондоні Дерек Халпенні сказав, що з кандидатів на заміну Пауелла, про яких ширяться чутки, директор Національної економічної ради Кевін Гассетт буде "найгіршим вибором для долара, враховуючи його тісний зв'язок із президентом". Міністр фінансів Скотт Бессент також сприйматиметься інвесторами негативно через його зв'язки з Трампом, хоча й меншою мірою, ніж Гассетт, сказав Халпенні.

Колишнього губернатора ФРС Кевіна Ворша, а також нинішніх губернаторів ФРС Крістофера Воллера і Мішель Боуман сприйматимуть краще через їхній досвід роботи в центральному банку, вказав Халпенні.

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