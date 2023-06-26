Deutsche Bank виявив нестачу акцій, які забезпечують депозитарні розписки.

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank повідомив клієнтам, що більше не може гарантувати повний доступ до належних їм російських акцій.

Як повідомляє Reuters, інвестори стикнулися з проблемою зростання застряглих інвестицій в російські компанії. Deutsche Bank виявив брак акцій, які забезпечують депозитарні розписки (ДР), випущені банком до вторгнення в Україну. Акції знаходяться в Росії в іншому банку-депозитарії.

Як йдеться матеріалі, Deutsche Bank пояснив дефіцит рішенням Москви дозволити інвесторам конвертувати частину депозитарних розписок в місцеві акції. Конвертація була проведена без "участі або нагляду" німецького банку, та Deutsche не зміг звірити акції компанії з депозитарними розписками.

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Це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати право власності на всі акції, на які вони мають право.

Йдеться про акції національної авіакомпанії "Аерофлот", будівельної компанії "Група ЛСР", гірничо-металургійної компанії "Мечел" та Новолипецького металургійного комбінату.

За словами джерел, значна кількість інвесторів, від невеликих хедж-фондів до великих глобальних керуючих активами, як і раніше володіють депозитарними розписками.

Більшість інвесторів знецінили російські активи до нуля, але деякі все ще мають надію на відновлення вартості в майбутньому.

У Національному розрахунковому депозитарії Росії заявили, що конвертація акцій була проведена "відповідно до російського законодавства" і що облікова організація не несе відповідальності за реалізацію цього механізму.

Deutsche Bank тепер дозволяє інвесторам обмінювати депозитарні розписки на акції в рамках своїх планів щодо виходу з бізнесу в Росії.

Банк також визначив, що клієнти могли б опинитися в кращому становищі, якби вони могли хоча б частково конвертувати свої депозитарні розписки.

У своєму циркулярі Deutsche заявив, що, якщо він зможе узгодити свої бухгалтерські книги пізніше, то постарається повернути більше акцій їх законним власникам.

Але він попередив, що чистий дохід від продажу акцій, який він може повернути інвесторам, ймовірно, буде значно нижчим за поточну ринкову ціну.

Банк заявив, що Комісія уряду Росії з контролю за іноземними інвестиціями вимагає, щоб такі акції продавалися зі знижкою не менше 50% від їх оціночної ринкової вартості.

Ситуація з депозитарними розписками

Депозитарна розписка - цінний папір, що засвідчує право власності на акції або облігації іноземної компанії.

Ще до вторгнення Росії в Україну Deutsche Bank купив російські акції в інтересах своїх клієнтів, які не могли зробити це безпосередньо. Банк видав клієнтам депозитарні розписки, які були еквівалентні вартості акцій.

Однак, інвестори зіткнулися з тим, що вони не можуть отримати право власності на всі акції, які вони придбали через депозитарні розписки.

Війна в Україні та позиція Deutsche Bank

У середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.

Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно і були закриті 20 квітня. Рішення торкнулося багатьох великих кредитних організацій.

Станом на 18 травня 2022 року Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро ряду російських банків.

12 квітня 2023 року німецький Deutsche Bank заявив про те, що закриває свої центри розробки програмного забезпечення у Москві і Санкт-Петербурзі.

Станом на кінець квітня 2023 року Deutsche Bank рекордно збільшив прибуток в Росії. Банк отримав у Росії рекордний прибуток за підсумками 2022 року. У 2022 році прибуток російської "дочки" банку зріс майже в п'ять разів – до 66,42 млн доларів.

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