Біткоїн впав нижче 100 тисяч доларів, оскільки трейдери зафіксували прибуток після указу президента США Дональда Трампа про визнання цифрових активів ключовим фактором інновацій в США, повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що в понеділок вранці біткоїн впав більш ніж на 6,5% - до позначки нижче 98 тисяч доларів. При цьому менші токени, такі як Solana і Cardano, які зросли після перемоги Трампа, зазнали ще більшого падіння. Вони впали приблизно на 11% і 14% відповідно. Другий за рейтингом токен ефір (Ethereum) в один момент втратив більше 8%. Станом на 7:55 в Лондоні в понеділок біткоїн торгувався на рівні 99,2 тисячі доларів.
Падіння відбулося після того, як в п'ятницю президент розпорядився створити робочу групу для консультування Білого дому з питань криптополітики. Перед групою поставлено завдання впродовж шести місяців запропонувати нормативну базу для цифрових активів в США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву. Указ не підтверджує, що США створять резерв біткоїнів - те, що Трамп обіцяв зробити під час передвиборчої кампанії.
Повідомляється, що ринок цифрових активів сприйняв указ 24 січня здебільшого спокійно, зафіксувавши після нього скромний приріст. Загалом біткоїн виріс більш ніж на 50% з моменту перемоги Трампа на виборах на початку листопада.
Трамп і криптовалютний світ - останні новини
Раніше Bloomberg зазначало, що новообраний президент Дональд Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає представникам галузі право голосу в його адміністрації.
18 січня стало відомо, що Трамп запустив власний мемкоїн $TRUMP. У перший день тоді випустили 200 мільйонів таких монет. Пізніше, за кілька днів, перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоїна $MELANIA.
20 січня Bitcoin досяг історичного максимуму в більше 109 тисяч доларів на тлі підготовки до інавгурації Трампа, але після церемонії на ринку криптовалют відбулися зміни.