Зростання токена відбулося після того, як Трамп і його дружина Меланія представили свої монети.

Біткойн сягнув історичного максимуму в 109 241 долар. Це сталася в період, коли США готуються до інавгурації обраного президента Дональда Трампа, який підтримує криптовалюти.

Видання Bloomberg пише, що криптовалюта зросла на 5,5% у понеділок, 20 січня, і встановила новий рекорд. Зростання токена відбулося після того, як Трамп і його дружина Меланія презентували свої токени, причому мемкоїни Трампа швидко досягли ринкової капіталізації понад 15 мільярдів доларів, а потім різко знизилися.

Ці мемкоїни ненадовго сколихнули ринок цифрових активів, відтягнувши інтерес від біткоїна і дрібніших токенів і викликавши критику з боку керівників галузі.

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Біткоїн, токен Ether, що посідає друге місце, і XRP, стрімко зросли 20 січня, оскільки трейдери відраховують години до того моменту, коли Трамп знову візьме під контроль Білий дім.

За словами Бена Ель-База, керуючого директора HashKey Global, мемкоїни, запущені Трампом і його командою, ще більше прискорили зростання біткоїна, оскільки роздрібні трейдери очікують, що республіканець "розставить пріоритети та підтвердить свою прихильність криптоіндустрії".

Криптовалюта Трампа - що відомо

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про запуск мемкоїна $TRUMP. У перший день випустили 200 мільйонів монет.

За кілька днів майбутня перша леді США Меланія Трамп також оголосила про запуск власної криптовалюти - мемкоїна $MELANIA.

Видання Bloomberg 18 січня повідомило, що Трамп планує випустити указ, який підносить криптовалюти до рангу пріоритетних напрямів політики і дає представникам галузі право голосу в його адміністрації. Документ має визнати криптовалюту національним імперативом або пріоритетом.

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