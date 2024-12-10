Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 10 грудня, зріс на 5 копійок і становить 41,80 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок становить 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні складає 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,85 грн/дол., що на 10 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 44,45 грн/євро, курс продажу - 44,25 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/долар. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,85 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

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