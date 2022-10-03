Курс готівкового євро сьогодні становить 40,80 грн / євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 41,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро також не змінився і склав 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Як відомо, Національний банк України 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 гр /дол., а до кінця 2023 року чиновники прогнозують на рівні 50 грн/дол.

Курс долара в Україні: останні новини

У банківських обмінниках Києва курс гривні до долара 3 жовтня зміцнився на 3 копійки – до 42,00 грн/дол. А щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,80 грн/євро.

Економічний аналітик Іван Угляниця прогнозує, що найближчим часом курс долара в Україні продовжить зростання, так як підстав для стабілізації курсу гривні на даний момент немає.

Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що курс долара в жовтні може впасти до позначки в 42 грн/дол, а, можливо, і 41,5.