Зазначається, що американська валюта під тиском.

Долар продовжив падати в понеділок, 14 квітня. Це відбувається на тлі побоювання з приводу стану економіки США, попри пожвавлення на фондових ринках.

Видання Financial Times пише, що долар впав на 0,8% відносно кошика валют торгових партнерів США, посиливши свої втрати після досягнення трирічного мінімуму 11 квітня. Інвестори прагнуть скоротити свою частку в найбільшій економіці світу після американського удару митами.

Зазначається, що трейдери прогнозують зниження відсоткових ставок у США на три чверті пункту в 2025 році, що дещо більше, ніж до так званого "дня звільнення" Трампа.

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"Долар перебуває під деяким тиском, очевидно, що занепокоєння з приводу ... американських активів загалом зберігаються", - сказав Мітул Котеха, голова макростратегії ринків, що розвиваються, у Barclays.

Курс долара в Україні - останні новини

НБУ встановив 14 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з попереднім показником. Водночас офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,92 гривні за один євро, тобто національна валюта України знизилася відразу на 1,08.

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