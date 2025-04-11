Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 14 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 46,92 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 1,08 гривні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,40/41,43 грн/дол., а євро – 46,91/46,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середій курс долара сьогодні становив 41,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,11 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 46,80 грн/євро, а курс продажу - 46,13 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок 11 квітня складає 81 049 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 359 700 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" 11 квітня подорожчав на 11 копійок і становить 41,56 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 1,09 грн до 46,99 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,96 гривні, а євро - за курсом 45,84 гривні за одиницю іноземної валюти.

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