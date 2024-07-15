Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,73 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 16 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,01 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,73 грн/євро, тобто гривня знизилася на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,07/41,11 грн/дол., євро – 44,79/44,82 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" у понеділок, 15 липня, зріс на 5 копійок і складає 41,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 15 копійок - до 44,95 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,15 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,03 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 13 копійок і складає 44,95 грн/євро (курс продажу – 44,80 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на валютному ринку триває період очікування змін, однак, найімовірніше, ближче до осені стануть помітні накопичені за літо об'єктивні підстави для зростання валютних курсів.

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