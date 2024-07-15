Продати долар можна в середньому за курсом 40,76 грн, євро – 44,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 15 липня, зріс на 5 копійок і складає 41,25 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,76 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 12 копійок і складає 44,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,30 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,15 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,03 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 13 копійок і складає 44,95 грн/євро (курс продажу – 44,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 15 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,04 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,69 грн/євро, тобто гривня знизилася на 31 копійку.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні в більшості обмінників фінкомпаній і відділень банків у неділю, 14 липня, перебуватиме в межах коридору: приймання від 40,60 до 40,95 грн/дол. і продаж від 41,00 до 41,35 грн/дол.

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