Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 29 липня, подешевшав на 3 копійки і складає 41,92 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 30 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подешевшав на 16 копійок – до 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 29 липня, знизився одразу на 49 копійок – до 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 29 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на дві копійки.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 28 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зараз гарний час для вкладень у валюту. За його словами, серпень - місяць початку щорічної девальвації гривні, тому, поки ринок спокійний, варто "підбирати" долари, тобто не купувати їх для спекуляцій, а поступово накопичувати, розраховуючи на подальше зростання курсу.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, в свою чергу, порадив купувати долари і євро, тому що протягом року євровалюта буде тільки дорожчати.

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