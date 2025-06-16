Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 16 червня, знизився на 3 копійки і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним - 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 червня, також не змінився і становить 48,31 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 16 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня значно посилила позиції. Офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,69 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 39 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 3 копійки і в середньому становить 41,70 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 2 копійки і складає 48,30 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

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