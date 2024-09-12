Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,27 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,32 грн/дол., євро – 45,50/45,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 12 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 45,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,35 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що невдовзі можуть статися більш помітні курсові зміни, однак вони будуть повільними, поступовими, розтягненими не на один тиждень і навряд чи перетнуть закладені в бюджет показники на кінець року (42,1 грн/дол.).

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