Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 17 липня, зріс на 30 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок - до 45,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" зріс на 17 копійок і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 21 копійку – до 45,46 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 17 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 25 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,98 грн/євро, тобто гривня знизилася також на 25 копійок.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 41,70 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,55 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 25 копійок і складає 45,50 грн/євро (курс продажу – 45,25 грн/євро).

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,55 до 41,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,40 до 41,45 грн/дол.

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