Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 46,18 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 15 травня, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 28 копійок і складає 46,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,18 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,75 грн/євро, а курс продажу - 46,55 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 15 травня, складає 102 303 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 241 730 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 15 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 46,59 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 50 копійок.

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