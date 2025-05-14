Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,59 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 15 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 46,59 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 50 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,51/41,54 грн/дол., а євро - 46,57/46,58 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 14 травня не змінився і становив 41,70 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складав 46,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital важають, що у другій половині 2025 року гривня продовжить повільно девальвувати. На кінець поточного року курс долара в Україні може досягти позначки в 44 гривні, хоча за попереднім прогнозом він мав би досятнути 45 гривень за одиницю американської валюти.

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