Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 20 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на пʼятницю установлено на рівні 47,86 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,64/41,67 грн/дол., а євро - 47,82/47,84 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 19 червня зріс на 13 копійок і становив 41,85 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і складає 48,30 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,25 гривні, а європейську - за курсом 47,30 гривні за одиницю.

Курс долара до гривні в банках України 19 червня залишився на рівні попереднього показника і становив 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 13 копійок і складає 48,30 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 47,60 гривні за євро.

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