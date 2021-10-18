Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,56 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 19 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,56 грн/євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,32/26,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,53/30,55 грн/євро.

Курс на 18 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 18 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на жовтень:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.

Нове зміцнення гривні експерти назвали "аномальним", враховуючи збільшення вартості енергетичного імпорту в країні та зростання прибутковості американських облігацій, що зазвичай погано позначається на національній валюті.

Автор: Катерина Жирій