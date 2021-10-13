Зміцнення гривні відбувається, зокрема, завдяки виручці аграріїв та металургів.

Експерти вважають аномальним зміцнення гривні до долара на тлі тенденцій зі збільшення вартості енергетичного імпорту в країну та зростання дохідності американських облігацій.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

За словами директора аналітичного департаменту Eavex Capital Дмитра Чуріна, такі тенденції навпаки зазвичай негативно чинять тиск на курс національної валюти.

Так, зростання американських держоблігацій призвели до зміцнення долара до інших іноземних валют з 1,30% до 1,61%.

Читайте такожМВФ значно погіршив прогноз для України до кінця року"Зростання дохідності держоблігацій США супроводжується розширенням спреду до держоблігацій інших розвинених країн, включаючи Німеччину. Все це виглядає достатньо логічним, враховуючи доволі жорстку монетарну позицію Федеральної системи США і м’яку монетарну позицію Європейського центробанку", – пояснює аналітик.

За останній місяць курс євро до долара знизився приблизно на 2%, тому долар до гривні має бути на кілька відсотків вищим, зауважує Чурін.

Чому зростає курс гривні

Як уточнює головний дилер департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний, зміцнення гривні відбувається завдяки виручці аграріїв та металургів, а також пропозицій від IT-сфери першої половини місяця.

Зараз на ринку не вистачає попиту, щоби піднятися, а впасти поки не дає регулятор, відповів Курінний.

"Високі ціни на газ й інші енергоносії у світі призвели до різкого зниження їхньої покупки імпортерами, відповідно, попит на валюту з їхнього боку різко зменшився. Тому найближчим часом ми не очікуємо різких змін курсу, як це традиційно було минулими роками", – додав аналітик Ярослав Кабін з Ідея Банк.

Курс 13 жовтня

Національний банк України на середу, 13 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Віолетта Орлова