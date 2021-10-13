Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,45 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 18 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,45 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро - на рівні 30,45/30,47 грн/євро.

Читайте такожКурс аномальний: експерти пояснили причини зростання гривні у жовтніКурс на 13 жовтня

Національний банк України на середу, 13 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на жовтень:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.

Нове зміцнення гривні експерти назвали "аномальним" з огляду на збільшення вартості енергетичного імпорту в країні і зростання дохідності американських облігацій, що зазвичай погано позначається на національній валюті.

Зміцнення гривні наразі відбувається завдяки виручці аграріїв та металургів, а також пропозицій від IT-сфери першої половини місяця.

Автор: Катерина Жирій