Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 2 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,06 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,50 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,03/41,07 грн/дол., євро – 45,48/45,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 30 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 46,05 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 30 серпня, знизився на 5 копійок – до 41,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і складає 46,09 грн за євро. Продати євро можна за курсом 45,50 грн.

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