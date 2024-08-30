Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 30 серпня, знизився на 5 копійок – до 41,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і складає 46,09 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,50 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,31 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився одразу на 17 копійок і складає 45,98 грн/євро (курс продажу – 45,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 30 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,70 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол., а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв. На його думку, найімовірніше, зараз НБУ продовжить політику поступової девальвації гривні з темпами в 5-15 копійок на тиждень на доларі та періодичними невеликими ситуативними її зміцненнями.

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