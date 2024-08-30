Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 30 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 46,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 грн, євро – за курсом 45,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 22 копійки і становить 46,08 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 7 копійок і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,31 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився одразу на 17 копійок і складає 45,98 грн/євро (курс продажу – 45,75 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 30 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,70 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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