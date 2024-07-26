Продати долар можна в середньому за курсом 41,03 грн, євро – 44,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 26 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,03 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 10 копійок і складає 45,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,55 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 8 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 45,15 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,68 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що в серпні можуть бути сформовані нові валютні коридори допустимих і об’єктивних коливань: 41-42 грн/дол. та 44-47 грн/євро. Однак це не станеться зненацька, всі зміни будуть повільними і поступовими.

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