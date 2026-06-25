Банки та обмінники оновили курс валют: євро різко подешевшав

Продати долар можна в середньому за курсом 44,58 грн, а євро – 50,74 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 червня, знизився на 1 копійку і складає 45,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 31 копійку і становить 51,41 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,74 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,84 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,88 грн за один євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що у базовому сценарії курс долара залишатиметься в діапазоні 44,65–45,10 грн (офіційний) та 44,75–45,25 грн (готівковий). Для євро прогноз становить 51–52 грн офіційно та 51,5–52,5 грн готівково.

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