Нацбанк посилив гривню до долара і євро: офіційний курс валют на 25 червня

Національний банк України встановив на четвер, 25 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,88 грн за один євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,86/44,89 грн/дол., а до євро - 51,13/51,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 24 червня, знизився на 10 копійок і становив 45 гривень за долар, а курс євро подешевшав одразу на 25 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому курс долара до гривні в банках України знизився на 3 копійки і складав 45,13 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,63 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становив 51,72 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,07 гривні за євро. 

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