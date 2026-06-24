Нацбанк посилив гривню до долара і євро: офіційний курс валют на 25 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 25 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,88 грн за один євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,86/44,89 грн/дол., а до євро - 51,13/51,15 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 24 червня, знизився на 10 копійок і становив 45 гривень за долар, а курс євро подешевшав одразу на 25 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому курс долара до гривні в банках України знизився на 3 копійки і складав 45,13 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,63 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становив 51,72 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,07 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: