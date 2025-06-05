Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні видатки.

Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.

"Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України. Вдячні японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує Росію платити", - повідомив український прем'єр.

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За словами Шмигаля, загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.

"Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України", - додав прем'єр.

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У Міністерстві фінансів повідомляли, що Україна отримає кредит у 3 мільярди доларів від Японії, який буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

8 травня Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми ERA. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії.

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