Фінансування надається на 30 років.

Україна отримає кредит у 3 мільярди доларів від Японії, який буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Зазначається, що сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду в формі обміну нотами. Вона передбачає надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).

"Кошти є частиною механізму ERA for Ukraine країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів", - йдеться у повідомленні.

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Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 млрд доларів. Ці кошти стали критично значимими для підтримки економічної та фінансової стабільності країни.

Міжнародна допомога Україні

9 квітня Україна отримала від ЄС третій транш обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 ERА, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Того ж дня стало відомо про надання Європейським інвестиційним банком 300 млн євро Україні на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення.

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