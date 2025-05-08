Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми ERA. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії.

"Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави. Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю", - написав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що Україна очікує на наступний крок — повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.

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Міжнародна допомога Україні

9 квітня Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA. Цей транш був забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямовувалися на пріоритетні видатки держбюджету.

18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали угоду, яка передбачає надання Україні кредиту близько 3 млрд доларів. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

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