За словами міністра, на першому етапі планується надання 12,5 тисячі іпотечних кредитів і придбання 18,8 тисячі квартир у фінансовий лізинг.

Міністерство фінансів України планує створити програму пільгового іпотечного кредитування та фінансового лізингу житла під 5-7%.

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Про це передає прес-служба Міністерства з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

"Передбачається абсолютно нова історія в доступності для громадян покупки житла. Створюється спеціальна компанія, яка буде докапіталізована урядом і зможе забезпечити створення фінансово-кредитних механізмів, а саме: запустити іпотечне кредитування і фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах", - цитує Марченка прес-служба Мінфіну.

За його словами, планується надання таких кредитів на суму до 2 мільйонів гривень за низькими процентними ставками, приблизно від 5 до 7% річних на термін від 60 до 240 місяців.

Зазначається, що перший внесок має бути не менше 20%. Передбачені також певні вимоги до житла та обмеження по площі: на одну людину не більше 52 квадратних метрів. Йдеться, в першу чергу, про первинний ринок житла.

"Другий напрямок у сфері сприяння забезпечення громадян житлом - фінансовий лізинг на термін до 20 років з процентною ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде направлено для збереження робочих місць, сприяння в забезпеченні житлом військових, поліцейських та інших службовців", - цитує Марченка прес-служба Мінфіну.

За словами міністра, на першому етапі планується надання 12,5 тисячі іпотечних кредитів і придбання 18,8 тисячі квартир у фінансовий лізинг.

"Надалі ми будемо розвивати та знаходити додаткові джерела фінансування для розширення програм", - цитує Марченка прес-служба Мінфіну.

Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що однією з головних цілей для держави є зниження ставок по іпотечному кредитуванню до 10%.

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Автор: Богдан Слуцький