Безсмертний сказав, що має дуже скоромні очікування від зустрічі, що запланована.

Зустріч між представниками України та РФ, яка очікується у Стамбулі має відбуватися на однаковому рівні представників обох сторін - якщо від Росії делегацію очолює радник глави Кремля, ексміністр культури Володимир Мединський, то від України це не може бути навіть голова МЗС.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив експредставник України у Тристоронній контактній групі в Мінську, колишній посол в Білорусі, дипломат Роман Безсмертний.

"Рівень консультацій… Очікувати від цього чогось серйозного годі. Риторика із Вашингтона й Москви вже вчора була зрозумілою, щоб просуватися в цьому плані, навряд чи можна сподіватися на якийсь успіх", - підкреслив дипломат.

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Він також висловився про те, хто має бути у складі української делегації.

"Хто це буде? Перше, поставмо питання: "А формат який?". Це двосторонній, тристоронній чи які ще сторонні переговори? І ще одне питання: якщо від Росії - Мединський, то від України навіть не може бути міністр закордонних справ. Тобто це має бути дзеркально - такий закон дипломатичного протоколу, таке правило. Бо уявити собі, що президент Зеленський стане навпроти Мединського і Кіта Келлога, це з погляду протоколу, недопустимо", - підкреслив Безсмертний.

Дипломат також звернув увагу на відмінність питань, які можуть вирішувати зазначені особи, та висловив сумнів, чи здатні вони до дієздатних рішень.

"Один працює на рівні постановки задачі, формулювання відповідей, а інші можуть консультуватися про те, чи в якій формі проводити, про що говорити й так далі. Це і всі розуміють прекрасно, оце велика гора, яку запустив Дональд Трамп, перетворилася в таке мишенятко, яке й то незрозуміло, чи воно до життя придатне в нинішній ситуації Тому давайте зовсім-зовсім скромно дивитися на те, що буде відбуватися у Стамбулі", - констатував політик.

Також, за його словами, незрозуміло, скільки днів триватимуть переговори.

Крім того, дипломат прокоментував, як американський лідер Дональд Трамп реагуватиме, якщо зустріч завершиться невдачею, адже саме він своєю увагою завищив її рівень.

"Трамп знайде, що говорити. Причому це все рівно з точки зору Трампа буде епохально неперевершеним. І це буде за 2 секунди до вирішення проблеми...", - висловив думку Безсмертний.

Переговори у Стамбулі

Видання Financial Times зазнчило, що Росія прагне продовжити переговори про війну з того місця, на якому вони зупинилися навесні 2022 року в Туреччині. Тоді російську делегацію очолював нинішній радник глави Кремля, ексміністр культури Володимир Мединський. Й саме його кремлівський диктатор Володимир Путін зараз поставив на чолі нової делегації РФ, яка очікується у Стамбулі 15 травня для участі у переговорах з Україною.

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