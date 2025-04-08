Капітал Трампа продовжує скорочуватися на тлі падіння світових ринків.

Президент США Дональд Трамп втратив 500 мільйонів доларів через мита, які сам увів. Про скорочення його статків повідомляє Forbes.

Уточнюється, що на тлі падіння світових ринків, статки Трампа за тиждень скоротилися до 4,2 мільярда доларів із 4,7 мільярда.

"Найбільша втрата Трампа пов'язана з його найціннішим активом, Trump Media and Technology Group, акції якої впали на 8% за останні три торгові дні, досягнувши найнижчої ціни з жовтня. Його частка, яка в середу коштувала 2,2 мільярда доларів, тепер становить 2 мільярди", - йдеться в повідомленні.

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За даними видання це не остання проблема Трампа. Комерційна нерухомість знецінилася на 90 мільйонів доларів, гольф-клуби втратили 70 мільйонів. Акції компаній Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands впали в ціні на 15%, а готельні активи, включно з курортом Trump National Doral - на 16%.

Водночас житлова нерухомість теж різко впала в ціні. Його знаменитий комплекс Mar-a-Lago знецінився на 32 мільйони доларів, або на 5%, а Blue Owl Capital - на 22%, криптовалютні активи скоротилися на 32 мільйони доларів на тлі падіння Ethereum на 18%.

Вплив мит Трампа на мільярдерів

Як писав УНІАН, на тлі оголошення Дональда Трампа про введення мит, статки мільярдерів різко скоротилися. Багатії втратили загалом 208 мільярдів доларів станом на 4 квітня. Акції продовжують падати.

Серед тих, хто потрапив під удар виявився мільярдер Ілон Маск. Акції Tesla знизилися до рекордного мінімуму, пробивши психологічний мінімум.

Маск прямо просив Трампа скасувати нові мита після цього. За даними Washington Post, він обійшов радників президента і звернувся до нього особисто, але спроба не мала результату.

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