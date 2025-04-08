Мільярдер намагався обійти ключових радників президента у цьому питанні, але його спроби були невдалими.

Мільярдер Ілон Маск прямо просив президента США Дональда Трампа скасувати нові мита. Про це пише Washington Post з посиланням на двох джерел, знайомих з ситуацією.

Зазначається, що Маск обійшов радників президента і звернувся до нього особисто. Спроба не мала результату: у понеділок Трамп пригрозив додатковими 50% митами на імпорт з Китаю, доповнивши вже оголошені 34%.

Паралельно Маск опублікував відео з Мілтоном Фрідманом, який пояснює цінність глобальної торгівлі на прикладі простого олівця. У суботу Маск публічно атакував одного з головних авторів тарифної політики Трампа, радника з питань торгівлі Пітера Наварро:

Відео дня

"Ступінь доктора економіки в Гарварді - це погано, а не добре".

Білий дім відповів через речницю Керолайн Лівітт:

"Президент зібрав чудову команду... Коли він приймає рішення, усі йдуть в одному напрямку, щоб його виконати".

В інтерв'ю віце-прем’єру Італії Маттео Сальвіні Маск висловився за нульові тарифи між США та ЄС: "Зрештою, я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і Сполучені Штати повинні в ідеалі перейти, на мій погляд, до ситуації з нульовими тарифами".

Як Маск страждає від нових мит

Компанія Маска Tesla вразлива до мит, оскільки має ключові виробництва та ринки в США і Китаї. Проте інші автовиробники можуть постраждати ще більше.

У 2020 році компанія подала позов проти адміністрації Трампа через тарифи на імпорт з Китаю. Маск спершу підтримав позов, але згодом негативно відреагував, критикуючи співробітників. Це сталося після того, як консервативні акаунти звинуватили Маска в спробах догодити Китаю.

Останні дії Трампа шокували частину ділового середовища, зокрема тих, хто фінансово підтримував його кампанію. Друзі Маска, зокрема інвестор Джо Лонсдейл, намагались переконати адміністрацію, що "тарифи завдадуть шкоди американським компаніям більше, ніж китайським".

За словами одного зі співрозмовників, бізнес-група на вихідних почала формувати неформальне лобі на підтримку м’якшої торговельної політики.

Кілька лідерів, які раніше підтримували Трампа, сподівались, що такі фігури, як міністр фінансів Скотт Бессент, пом’якшать курс. Але несподівано сильну підтримку тарифам надав міністр торгівлі Говард Лутнік — ключовий союзник Маска в команді Трампа.

Конфлікт стався за кілька тижнів до очікуваної відставки Маска з адміністративної ролі в уряді. Тим часом Tesla стикається з падінням попиту, частково через політичну активність Маска. Аналітик Wedbush Ден Айвз знизив цільову ціну акцій Tesla з $550 до $315:

"Негативну реакцію тарифної політики Трампа в Китаї на компанію Маска буде важко недооцінити. Tesla фактично стала політичним символом... це дуже погано для майбутнього цього революційного технологічного лідера".

У понеділок акції Tesla впали більш ніж на 2,5% і закрились на $233,29. З початку року падіння перевищило 38%.

Вплив мит Трампа на світовий ринок

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нищівних мит у розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва і запчастини, які імпортуватимуться в Америку. Вони почали діяти з 3 квітня. Також США ввели 20% мита на товари з Євросоюзу.

Через це акції на світових ринках впали. Долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій, ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси знизилися майже на 2%, а золото побило рекорди.

У зв'язку з цим у МВФ попередили про ризики для світової економіки через нищівні мита Трампа. За словами керівниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, експерти продовжують оцінювати макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: