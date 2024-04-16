Це важливий крок для регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС.

Європейська комісія 15 квітня підтримала український план реформ у межах механізму Ukraine Facility. Київ має виконати узгоджені умови, щоб отримати 50 мільярдів євро мікрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

На сайті Єврокомісії зазначається, що план включає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи охоплюють 15 сфер, включно з енергетикою, сільським господарством, транспортом, "зеленим" і цифровим переходом, людським капіталом, а також державними підприємствами, бізнес-середовищем, державними фінансами та децентралізацією.

Вони спрямовані на підвищення макроекономічної та фінансової стійкості України, поліпшення управління, підвищення потенціалу та ефективності адміністрації, підзвітності та чесності судової системи, підтримку розвитку приватного сектору та створення середовища, що сприяє сталому економічному зростанню. Очікується, що низка реформ допоможе Україні просунутися шляхом вступу до ЄС.

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Цей план є основою для відновлення України і містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

Документ мають погодити члени ЄС, на що піде близько місяця, після чого Єврокомісія зможе виділити до 1,89 мільярда євро.

Допомога ЄС для України - останні новини

1 лютого глави держав та урядів країн-членів ЄС ухвалили рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 мільярдів євро для макрофінансової бюджетної підтримки України протягом 2024-2027 років.

Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілено на 33 мільярди в кредитах і 17 мільярдів у грантах. Гроші підуть на реалізацію пунктів "Українського плану" реформ і проєктів із відновлення інфраструктури, який надасть Кабмін України.

При цьому Україна вже отримала перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро з "Українського фонду" загальним обсягом 50 млрд євро.