Курс гривні в середу, 27 жовтня, зміцнюється до 26,4 грн/дол. на тлі зберігається на ринку пропозиції валюти і слабкого попиту.

Курс гривні найближчим часом коливатиметься близько 26,40 грн/дол., прогнозує керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Найближчим часом гривня, ймовірно, буде волатильна поблизу рівнів 26,4 гривень за долар США. Наближення кінця місяця стимулює заклад валюти для податкових виплат. При цьому більша частина ПДВ для цього місяця вже відшкодована, і не очікується великих вливань. Стежимо за активністю нерезидентів і НБУ, які в останні місяці беруть активну участь на ринку для згладжування дисбалансів", - сказано в коментарі експерта, переданому УНІАН.

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Шевчишин зазначив, що курс гривні в середу, 27 жовтня, зміцнюється до 26,4 грн/дол. на тлі зберігається на ринку пропозиції валюти та слабкого попиту.

За його словами, напередодні, попри велике відшкодування ПДВ (понад 5 млрд грн) і зниження пропозиції валюти від експортерів, продажі валюти підтримали покупці ОВДП. В цілому, вчора було залучено 6,8 млрд грн і 395 млн дол.

Аналітик зазначає, що імпортери залишаються слабкими в міру посилення епідеміологічних проблем, проте населення почало більш активно щепитися.

"Газотрейдери не проявляють себе активно на міжбанку, і ринок очікує, що ситуація зміниться та енерготрейдери вийдуть з покупками валюти. Нагадаємо, що Кабінет міністрів України зобов'язав НАК "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення. При цьому раніше Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду країни в триденний термін вжити заходів щодо безперебійного постачання газом населення і бюджетних організацій", - сказав Шевчишин.

Курс на 27 жовтня:

Національний банк України на середу, 27 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,42 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій