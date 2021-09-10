Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,58 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 13 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,68 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,58 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,74/26,76 грн/дол., до євро - на рівні 31,63/31,65 грн/євро.

Курс на 10 вересня:

Національний банк України на п'ятницю, 10 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз уряду:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році - 28,8 грн, у 2024 році - 29,2 грн.

Автор: Катерина Жирій