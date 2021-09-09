Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,62 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 10 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,62 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,73/26,75 грн/дол., до євро - на рівні 31,64/31,66 грн/євро.

Курс на 9 вересня:

Національний банк України на четвер, 9 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,75 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз щодо курсу долара:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.

Автор: Катерина Жирій