Курс євро у банку залишився на рівні попереднього дня.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 43,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро – 42,10 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Що буде з курсом долара: прогнози експертів

За прогнозами фінансових експертів, курс долара в Україні найближчим часом не зазнає якихось серйозних змін.

Зокрема директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько зазначила: "Курс гривні коливається в межах вузького коридору 39,5-41,0 грн/дол., реагуючи на тимчасові зміни в балансі попиту та пропозиції. З великою ймовірністю аналогічні тенденції будуть зберігатися і найближчим часом".

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