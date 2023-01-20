Курс євро сьогодні становить 43,10 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 15 копійок - до 40,25 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок - до 43,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,75 грн/дол., євро - 42,10 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс валюти в обмінниках

Як повідомляв УНІАН, сьогодні курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 4 копійки - до 40,55 грн/дол. Натомість євро здорожчав на 5 копійок - до до 43,35 грн/євро.

Продати долари в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., а євро - 42,65 грн за євро.

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