Заплановані регламентні роботи процесингового центру.

Державний "ПриватБанк" в суботу, 17 лютого, буде проводити регламентні роботи процесингового центру. У зв’язку із цим не працюватимуть деякі сервіси фінустанови. Про це повідомила прес-служба банка.

Зазначається, що у період проведення робіт 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

У фінустанові пояснили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Усім, хто планує скористатись послугами банку, потрібно врахувати інформацію.

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Процесинговий центр "ПриватБанку" щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

Банківська система

В ніч на неділю, 11 лютого, державний "ПриватБанк" проводив регламентні роботи у "Приват24", у зв’язку із цим сервіси будули на паузі до ранку.

Раніше УНІАН писав, що у "Приват24" з’явилася можливість переказу грошей на картки без необхідності ділитися її номером. У оновленому сервісі для отримання переказу на свою картку, відтепер не обов'язково ділитися її номером.

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