Посилання на картку можна отримати у налаштуваннях в додатку.

У "Приват24" з’явилася можливість переказу грошей на картки без необхідності ділитися її номером.

"У оновленому "Приват24" для отримання переказу на свою картку, відтепер не обов'язково ділитися її номером. Просто відправте посилання для переказу на вашу картку", - йдеться в повідомленні прес-служби банку.

У банку наводять інструкцію для отримання посилання на свою картку: слід вибрати картку в меню "Гаманець", натиснути опцію "Реквізити" та вибрати "Посилання".

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Робота "ПриватБанку" під час війни - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у червні 2023 року в мобільному додатку "Приват24" з’явилася можливість перевипустити пластикову картку, замовивши нову з доставкою "Новою поштою" по Україні. Клієнти можуть замовити нову пластикову картку у додатку з доставкою по Україні як у відділення, так і в поштомати "Нової пошти".

У квітні 2023 року банк впровадив програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом і оплачують квитки онлайн через "Приват24" - оплачуючи проїзд через QR-код, можна отримати половину вартості проїзду кешбеком.

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