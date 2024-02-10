Сервіси не працюватимуть до 5 ранку 11 лютого.

В ніч на неділю, 11 лютого, державний "ПриватБанк" проводить регламентні роботи у "Приват24", у зв’язку із цим сервіси будуть на паузі до 5 ранку. Про це повідомили у прес-службі фінустанови.

У держбанку пояснили, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, проводять регламентні роботи в "Приват24".

Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія сервісу будуть тимчасово недоступні.

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В фінустанові пояснили, що зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Клієнта порадили зробити усі операції заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.

Державний "ПриватБанк"

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 9 лютого, подешевшав на 5 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також подешевшав на 5 копійок і становить 41,30 грн за євро.

Раніше УНІАН писав, що у "Приват24" з’явилася можливість переказу грошей на картки без необхідності ділитися її номером. У оновленому сервісі для отримання переказу на свою картку, відтепер не обов'язково ділитися її номером.

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