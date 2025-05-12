Її деталі мають повідомити під час брифінгу.

У неділю, 11 травня, Сполучені Штати Америки оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм. Сторони дійшли згоди після двох днів переговорів у Женеві.

Як йдеться у заяві Білого дому, вранці відбудеться брифінг, на якому розкриють деталі нової угоди. За словами міністра фінансів Скотта Бессента, сторони досягли значного прогресу в дуже важливих торговельних переговорах:

"Швейцарський уряд був дуже люб'язний, надавши нам цей чудовий майданчик, і я думаю, що це призвело до великої продуктивності".

Торговий представник США Джеймісон Грір сказав, що швидкість, з якою сторони дійшли згоди, свідчить про те, що розбіжності могли бути не такими великими, як вважалося.

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"За ці два дні було зроблено багато роботи. Просто пам'ятайте, чому ми тут - Сполучені Штати мають величезний торговий дефіцит у розмірі 1,2 трильйона доларів, тому президент оголосив надзвичайний стан і запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над вирішенням цієї надзвичайної ситуації", - додав він.

Торгова війна США і КНР

Як відомо, митна війна між США і Китаєм стала новим витком затяжного торговельного конфлікту, що почався ще у 2018 році. Цьогорічне загострення спричинило хвилю політичних і економічних наслідків, яка охопила глобальні ринки, поставки та міжнародні відносини.

У першій половині 2025 року адміністрація Дональда Трампа підвищила тарифи на китайські товари до рекордних 145%.

Своє рішення Вашингтон пояснив несправедливою конкуренцією з боку Китаю, демпінгом на електромобілі, мікрочіпи та сталь та порушенням прав інтелектуальної власності.

У відповідь КНР підняла мита до 125% на низку американських товарів - включно зі сільськогосподарською продукцією, медичним обладнанням, енергетикою та IT-продуктами.

Згодом у США заявляли про початок проведення переговорів щодо укладання торговельної угоди між країнами.

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