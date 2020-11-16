Незначно зросла прибутковість банківських заощаджень в євро.

В Україні протягом останніх двох тижнів впали процентні ставки за гривневими депозитами.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на огляд актуальних депозитних програм у банках України.

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Як пише видання, незначно зросла прибутковість банківських заощаджень в євро.

Безстрокові гривневі заощадження втратили в ставках 0,13 п. п. і пропонують 4,29% річних. Вклади строком до місяця подешевшали на 0,06 п. п. до 6,12% річних. Середня ставка за депозитами на період від шести місяців до року впала на 0,05 п.п. до 7,73% річних. Синхронно, на 0,04 п. п., впала прибутковість для періодів від місяця (6,0%) і від трьох місяців (7,29%). Вклади періодом понад рік знизили вартість на 0,02 п. п. до 7,78% річних.

Без змін залишилися вклади терміном менше ніж місяць (0,56%) і від місяця до трьох (0,88%). Безстрокові заощадження подешевшали на 0,01 п. п. і пропонують 0,4% річних. Заощадження строком понад рік скинули 0,04 п. п. і надають прибутковість в 1,6% річних. Зросла прибутковість одночасно для депозитів на періоди понад три місяці та понад півроку (на 0,01 п.п. до 0,85% і до 1,14% річних).

Ставки для євро не зазнали змін для термінів менше ніж місяць (0,31%) і від місяця до трьох (0,57%). Безстрокові заощадження подешевшали на 0,02 п. п. і пропонують 0,16% річних. Подорожчали на 0,01 п.п. вклади на терміни від трьох місяців (0,84%), від 6 місяців (0,9%) і від 12 місяців (1,03%).

Попередні показники

Чистий прибуток українських банків за січень-серпень 2020 року знизився на 26,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склала 32,6 мільярда гривень.

Станом на 23 жовтня 2020 року за даними НБУ, 74% опитаних банків відзначили істотне пом'якшення цінових умов за схваленими кредитними заявками.

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Автор: УНІАН