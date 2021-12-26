Китаю знадобиться трохи більше часу, ніж вважалося раніше, щоб обігнати США як світову економіку №1, а Україна підніметься на дві сходинки вище.

Обсяг світової економіки у 2022 році вперше перевищить 100 трильйонів доларів.

Про це йдеться у звіті британського Центру досліджень проблем економіки і бізнесу (CEBR), пише Reuters.

CEBR прогнозує, що Китай стане провідною економікою світу в доларовому еквіваленті в 2030 році, що на два роки пізніше, ніж очікувалося в минулорічному рейтингу світових економік.

Окрім цього, Індія наступного року може випередити Францію, а потім Велику Британію в 2023 році, і повернуться на місце шостої найбільшої економіки світу.

"Важливе питання для 2020-х – це те, як світові економіки справляються з інфляцією, яка зараз досягла 6,8% у США", – сказав заступник голови CEBR Дуглас МакВільямс.

За його словами, якщо взяти під контроль ситуацію не вдасться, то світові доведеться підготуватися до рецесії в 2023 або 2024 роках.

Читайте такожBloomberg назвав основні ризики для світової економіки у 2022 році

Згідно зі звітом, Німеччина рухається до того, щоб обігнати Японію за рівнем економіки в 2033 році. Росія може увійти в десятку кращих економік до 2036 року, а Індонезія сподівається на дев’яте місце в 2034 році.

Прогноз CEBR для України

Що стосується України, в CEBR зазначають, що наша держава належить до країн із рівнем доходів нижче середнього, де ВВП на душу населення, скоригований за паритетом купівельної спроможності, станом на 2021 рік становить 14146 доларів США.

Після скорочення ВВП на 4% у 2020 році економіка України, як очікується, зросте лише на 3,5% у 2021 році, що на 0,7% нижче рівня 2019 року, який вдасться наздогнати лише в 2022 році.

Прогнозується, що в період із 2022 по 2026 рік щорічні темпи зростання ВВП прискоряться в середньому до 3,6%. Однак надалі очікується, що зростання економіки знизиться в середньому до 2,9% на рік.

Прогнозується, що між 2021 і 2036 роками Україна підніметься з 55-го на 53-е місце в рейтингу економік світу.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році CEBR прогнозував, що Китай стане світовим лідером за обсягом ВВП в доларовому вираженні, випередивши США, до 2032 року. Очікувалося, перша десятка лідерів за обсягом ВВП до 2032 року буде виглядати наступним чином: Китай, США, Індія, Японія, Німеччина, Бразилія, Великобританія, Південна Корея, Франція, Індонезія.

А у звіті рік тому CEBR прогнозував, що Китай вже в 2028 році, на п'ять років раніше, пережене США і стане провідною економікою світу.

Вас також можуть зацікавити новини: